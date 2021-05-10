Смеющиеся «по-человечески» виды животных подсчитали

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и установили, что в мире существует 65 видов животных, которые могут смеяться как люди — издавать схожие звуки и подключать соответствующую мимику. Об этом сообщил сайт Bioacoustics.

«Это исследование <…> может пролить свет на форму и функции человеческого смеха и помочь нам лучше понять эволюцию социального взаимодействия людей», — говорится в сообщении.

Специалисты выявили звуковые и мимические проявления, которые похожи на человеческий смех, у 65 видов животных. Помимо приматов, смеяться умеют собаки, лисы, тюлени, мангусты, некоторые виды птиц и домашний скот.

В феврале в Сети разошлось видео с «поющим» на высоких нотах тигренком из зоопарка Барнаула. Полосатого хищника за необычную особенность назвали Витасом. Директор зоопарка пояснил, что тигрята иногда кричат таким голосом, чтобы привлечь внимание матери. По его словам, тогда тигренок не звал мать, а просил у людей, которые за ним ухаживают, мяса.