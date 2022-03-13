«Смеялись и стреляли по домам». Как ВСУ разрушили Волноваху

Украинская армия «зашла в город и раздолбала его сама, без своего врага», рассказали Ura.ru жители освобожденной Волновахи. По их словам, войска ВСУ, отстреливаясь по позициям ДНР, прятали технику за жилыми домами и стреляли по ним из танка — и при этом кричали, что якобы защищают Волноваху. После себя оставили ужасную разруху.

«Два танка украинской армии стояли в нашем микрорайоне, Северном. Он стрелял в жилые дома. Палили по дому с каким-то диким смехом. <…> Словно пьяные были или под наркотиками. Не понимаю, что они вытворяли», — поделилась местная жительница Татьяна.

По словам другого жителя Волновахи, Сергея, ВСУ «оборонялись под бабскими юбками».

«Мы сидели и не знали, что с нами будет. Бой длился три с половиной часа. „Град“ ложился, как дождь. И задыхались пороховыми газами. Украинские войска выехали, отстрелялись и снова спрятались среди жилых домов. Поэтому дома и пострадали», — сообщил Сергей.

«Если бы эти шакалы сразу ушли, то наш город был бы целый. Они кричали, что они нас защищают, а от кого?.. Они за нами прятались», — добавил Дмитрий.

Теперь в городе нет отопления, воды, электричества и связи. Люди проводят ночи в подвалах, укутавшись в одеяла и теплую одежду.

Ранее стало известно, что украинские нацисты перед отступлением из Волновахи вели огонь из гранатометов и танков по ополченцам из здания и двора больницы, прикрывались пациентами и роженицами как живым щитом. А уходя, заминировали корпуса и обстреляли больницу из танка и «Града».

В Минобороны РФ 11 марта сообщили об освобождении Волновахи военными ДНР.