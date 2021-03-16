Смартфоны Xiaomi начнут предупреждать владельца о подглядывании в экран

Китайский технологический гигант Xiaomi запатентовал технологию, которая защитит владельцев смартфонов от чужих глаз. Гаджеты будут сообщать о том, что кто-то посторонний смотрит на экран, или сворачивать приложение. Об этом сообщил портал ChTechPost со ссылкой на информированный источник.

По данным портала, патент получил название «Терминальная защита от подглядывания». Датчик, который будет защищать приватность владельцев смартфона, будет работать постоянно. Пока он умеет распознавать лишь одно чужое лицо.

«С помощью этого метода защиты от подглядывания можно избежать вторжения в частную жизнь пользователя или утечки конфиденциальной информации», — говорится в сообщении портала.

В начале февраля компания Xiaomi представила смартфон, который, по сути, является одним сплошным экраном: на гаджете нет ни разъемов, ни кнопок, а изображение переходит на грани устройства. О цене и дате выпуска футуристичного смартфона в Xiaomi не рассказали.