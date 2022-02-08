Смартфоны подарят привитым от коронавируса пенсионерам на Украине

Всем вакцинированным от коронавируса украинцам старше 60 лет подарят смартфоны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он объявил об этом, выступая на форуме Diia Summit, написало Ura.ru.

На Украине запускают новую «великую» госпрограмму, сказал Зеленский.

«Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон», — сообщил он.

Зеленский добавил, что всем людям, независимо от их возраста, должны быть доступны преимущества цифрового государства.

Помимо бесплатного телефона, вакцинированные украинские пенсионеры получат и льготный тариф. При этом Зеленский не уточнил, смартфоны какой модели раздадут пенсионерам. Планируется, что программа заработает весной, передала «Газета.ru».

Сейчас на Украине действует программа, по которой привитые от коронавируса украинцы от 14 лет, получившие обе дозы вакцины, могут получить от государства выплату в размере одной тысячи гривен (около 2,6 тысячи рублей).

Ранее Зеленский сравнивал себя со Стивом Джобсом на заре карьеры в Apple.