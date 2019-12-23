Слышна стрельба у ресторана в Миннесоте. Есть пострадавшие

Инцидент произошел в городе Спринг-Лейк-Парк штата Миннесота. Через несколько минут после полуночи в полицию поступило сообщение о многочисленных выстрелах и большом количестве жертв.

Правоохранители, прибывшие в ресторан Dala Thai, обнаружили убитым 19-летнего мужчину и несколько посетителей заведения с огнестрельными ранениями. Пострадавшим оказали первую помощь медики, после чего раненых увезли в больницы.

Из-за чего началась перестрелка, остается неизвестным. В пресс-релизе полиции сказано, что подозреваемые не были задержаны. Шериф заверил, что опасности для людей в настоящее время нет.