Слышна стрельба у ресторана в Миннесоте. Есть пострадавшие
Возле одного из ресторанов в американском штате Миннесота произошла перестрелка. Шериф округа Анока сообщил, что был убит 19-летний молодой человек. Подробности рассказал телеканал CNN.
Инцидент произошел в городе Спринг-Лейк-Парк штата Миннесота. Через несколько минут после полуночи в полицию поступило сообщение о многочисленных выстрелах и большом количестве жертв.
Правоохранители, прибывшие в ресторан Dala Thai, обнаружили убитым 19-летнего мужчину и несколько посетителей заведения с огнестрельными ранениями. Пострадавшим оказали первую помощь медики, после чего раненых увезли в больницы.
Из-за чего началась перестрелка, остается неизвестным. В пресс-релизе полиции сказано, что подозреваемые не были задержаны. Шериф заверил, что опасности для людей в настоящее время нет.