Служивший 11 президентам США дворецкий умер от COVID-19

Уилсон Рузвельт Джерман служил в Белом доме при 11 президентах США. Он скончался на 92-м году жизни. Перед этим у него диагностировали коронавирус.

Как сообщает телеканал Fox News, об этом рассказала внучка покойного Джемила Гарретт. Она сообщила, что ее дед стал работать уборщиком в Белом доме при 34-м президенте Дуайте Эйзенхауэре.

Его повысили при 35-м президенте Джоне Кеннеди. По словам девушки, ключевую роль в этом сыграла супруга главы государства Жаклин Кеннеди. Она помогла Джерману стать старшим слугой (мажордомом — прим. ред.).

Мишель Обама, супруга прошлого президента США Барака Обамы, включила фотографию со слугой в свои мемуары, названные «Становление».

США находится на первом месте по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировано более полутора миллиона заражений. 93 863 человека погибли, по данным института Хопкинса.