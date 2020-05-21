Служивший 11 президентам США дворецкий умер от COVID-19
Уилсон Рузвельт Джерман служил в Белом доме при 11 президентах США. Он скончался на 92-м году жизни. Перед этим у него диагностировали коронавирус.
Как сообщает телеканал Fox News, об этом рассказала внучка покойного Джемила Гарретт. Она сообщила, что ее дед стал работать уборщиком в Белом доме при 34-м президенте Дуайте Эйзенхауэре.
Его повысили при 35-м президенте Джоне Кеннеди. По словам девушки, ключевую роль в этом сыграла супруга главы государства Жаклин Кеннеди. Она помогла Джерману стать старшим слугой (мажордомом — прим. ред.).
Мишель Обама, супруга прошлого президента США Барака Обамы, включила фотографию со слугой в свои мемуары, названные «Становление».
США находится на первом месте по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировано более полутора миллиона заражений. 93 863 человека погибли, по данным института Хопкинса.