Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США | 360°

Мир 12 октября 2022, 11:58 Поделиться Telegram

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Viber Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США МИД Азербайджана сообщил об обстреле служебного автомобиля посольства в Вашингтоне РИА Новости

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Неизвестные обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Происшествие произошло в ночь с 10 на 11 октября.

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«Дипломатическое ведомство обратилось в соответствующие службы, предоставив необходимые кадры с уличных камер наблюдения», — заявили в посольстве.

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Также Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало на встречу поверенного в делах США в республике, подняв вопрос об обеспечении безопасности дипломатической миссии Азербайджана.

Ранее акция протеста прошла возле стен посольства России в Кишиневе, неизвестные запустили петарды в стены здания, а также нанесли оскорбительные надписи.

Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Ведомство заявило, что полиция уже занялась поиском виновных и пресечет все последующие попытки акций.

Правоохранительные органы Молдавии сообщали, что задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях около российского представительства.

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