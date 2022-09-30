Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках» | 360°

Мир 30 сентября 2022, 11:00 Поделиться Telegram

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Viber Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках» Директор СВР Нарышкин обвинил Запад в теракте на «Северных потоках» РИА «Новости»

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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море произошел международный теракт. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия собрала доказательства участия Запада в организации подрывов, сообщило РИА «Новости».

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», — сказал он журналистам.

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Он назвал вывод «Северного потока» и «Северного потока — 2» из строя международным терактом и обвинил западные страны в укрывательстве его истинных организаторов и исполнителей.

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Давление на газопроводах резко понизилось 26 сентября, специалисты обнаружили несколько утечек в водах Дании и Швеции. Прорывы произошли после двух предполагаемых взрывов, мощность которых СМИ оценили в почти одну тысячу килограммов в тротиловом эквиваленте.

Устранить последствия аварии можно за несколько месяцев, предупредил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Но только в случае, если Россию допустят к проведению этих работ.

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