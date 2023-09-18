Мир 18 сентября 2023, 12:28 Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящемся перевороте в стране Служба госбезопасности Грузии: группа лиц начала подготовку беспорядков в стране РИА «Новости»

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Группа лиц начала подготовку гражданского переворота в Грузии в октябре–декабре. Об этом сообщила служба госбезопасности страны в Facebook*.

По информации спецслужб, мятежники подготовили сценарий, аналогичный Евромайдану в 2014 году. Беспорядки запланировали на время, когда будет опубликован отчет ЕС о перспективах членства Грузии в объединении. Заговорщики планировали устроить провокацию, подорвав одну из палаток на митинге. Конечной целью беспорядков станет насильственная смена власти.

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«Авторы плана — бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин, экс-замглавы МВД Георгий Лорткипанидзе и командир „Грузинского легиона“ на Украине Мамука Мамулашвили», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке к расширению ЕС. Новыми участниками станут 10 стран. Грузия пока не получила статус кандидата в Евросоюз.

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