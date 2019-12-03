Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха
СБУ (Служба безопасности Украины) объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщило ИА RNS.
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На портале Министерства внутренних дел Незалежной указана дата исчезновения Цемаха (23 сентября). Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР стал одним из 35 человек, которых обменяли Украина и Россия.