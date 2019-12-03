Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха

Цемах заговорит в ДНР. Дело МН17 поможет признать регион Подробнее

На портале Министерства внутренних дел Незалежной указана дата исчезновения Цемаха (23 сентября). Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР стал одним из 35 человек, которых обменяли Украина и Россия.