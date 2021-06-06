Служащая доставки Amazon сломала нос 67-летней клиентке. Видео

Женщина-водитель службы доставки Amazon Сан-Франциско Итцель Рамирес напала на 67-летнюю женщину, которая выразила недовольство тем, что ее посылка не была доставлена. Она нанесла ей не менее 10 ударов. У пострадавшей сломан нос и зафиксированы синяки. Сейчас Рамирес находится в тюрьме.

Разбирательство в суде назначено на 7 июня, пишет The Daily Mail. Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как неназванная жертва из Кастро-Вэлли что-то говорит водителю после того, как служащая оставила пакеты перед входом в апартаменты Vista Creek.

Владелец жилого комплекса Дуг Смит сообщил, что потерпевшая получила уведомление о доставке посылки, которую ждала. Когда она спустилась в вестибюль здания выяснилось, что пакета нет. Водитель Amazon 21-летняя Рамирес стояла там же. Пожилая женщина вновь спросила служащую, когда будет доставлена посылка. Рамирес ответила, что скоро. Пострадавшая ждала пакета 15 минут. Затем вышла на улицу и еще раз спросила женщину-водителя.

Смит предположил, что Рамирес высказалась насчет «привилегии белых», а клиентка ответила, что зря она об этом заговорила. Служащая разозлилась и напала на женщину. Она утверждает, что действовала в целях самообороны. Рамирес предъявлено обвинения в жестоком обращении с пожилыми людьми и нанесении тяжких телесных повреждений.

Сама жертва, по словам владельца жилого комплекса, слишком потрясена, чтобы раскрывать свою личность и говорить с прессой. Компания Amazon опубликовала заявление, в котором говорится, что Рамирес больше не будет работать в компании.

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