Слуцкий заявил о соучастии мирового сообщества в преступлениях Украины | 360°

Мир 07 ноября 2022, 02:39 Слуцкий заявил о соучастии мирового сообщества в преступлениях Украины Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений режима Зеленского является соучастием

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ждет реакции мирового сообщества на ситуацию с обстрелами Каховской ГЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий заявил, что абсолютное замалчивание преступлений украинского режима может привести к техногенной катастрофе.

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«И это тоже один из видов соучастия», — написал Слуцкий.

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Политик заявил, что в этот раз Украине не удалось нанести ГЭС серьезного вреда. Но он уверен, что Киев продолжит «свои попытки устроить гуманитарную катастрофу».

Депутат предположил возможный сценарий в случае, если шлюзы Каховской дамбы будут разрушены. По его словам, поток воды пойдет в нижнюю часть Днепра, и тогда затопленными могут оказаться не только населенные пункты, но и Запорожская АЭС.

Слуцкий назвал это «ядерным шантажом», так как нарушение в работе нескольких гидроэлектростанций «может привести к атомной аварии в Запорожье».

6 ноября вооруженные силы Украины обстреляли дамбу Каховской ГЭС из установок HIMARS. Пять ракет сбили системы ПВО, один снаряд попал в шлюз дамбы.