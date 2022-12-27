Мир 27 декабря 2022, 14:25 Слуцкий заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией Депутат Госдумы Слуцкий назвал заявления Украины о «мирном саммите» «дымовой завесой» РИА «Новости»

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Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

По его словам, все высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы — «дымовая завеса». Слуцкий отметил, что Украина сама вышла из стамбульского переговорного процесса.

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«Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — подчеркнул он.

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Депутат также напомнил, что Россия не раз обращалась с призывом к международному сообществу прекратить спонсировать поставку оружия в Киев, однако Запад и по сей день не прекращает вооружать Украину.

«И пока такое положение вещей будет сохраняться, Киев по-прежнему будет вводить мировое сообщество в заблуждение относительно своей позиции по переговорам», — заключил он.

Ранее Кулеба заявил, что Украина планирует провести в феврале 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве посредника он назвал генерального секретаря всемирной организации Антониу Гуттериша.