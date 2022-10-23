Слуцкий заявил, что Зеленский толкает Запад к третьей мировой войне | 360°

Мир 23 октября 2022, 20:59 Слуцкий заявил, что Зеленский толкает Запад к третьей мировой войне Депутат Слуцкий назвал призывы Зеленского ударить по России агонией от грядущего провала РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский толкает западные страны к третьей мировой войне. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал в Telegram-канале на интервью украинского главы канадскому телевидению. В нем Зеленский призывает «ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой».

«Риторических вопросов об адекватности бывшего комика даже задавать не буду. Но насколько готов Запад ударить "по Кремлю" и ввергать мир в возможный апокалипсис?» — возмутился Слуцкий.

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Он добавил, что любая агрессия в отношении России — ядерной державы — обязательно повлечет ответ Москвы. Однако в этом будет виноват НАТО.

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Слуцкий выразил уверенность, что все больше западных и американских политиков соглашаются с тем, что нельзя допустить прямого конфликта с Россией. В связи с этим, считает депутат, мы чаще слышим нелестные отзывы и критику в адрес тех, кто призывает поддерживать Украину финансово.

«На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие „шока“ от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия"», — заявил политик.