Слуцкий заявил, что в западных странах не осталось политиков уровня Кеннеди

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что на Западе не осталось политических фигур уровня экс-президента США Джона Кеннеди, способных вести диалог ради мира на планете. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Измельчал интеллектуально политический бомонд на Западе, нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете. Лучше бы [Генри] Киссинджера слушали, а не хор сикорских», — написал политик в ответ на призыв польского члена Европарламента Радослава Сикорского передать Украине ядерное оружие.

Слуцкий выразил уверенность, что подобные заявления лишь создают напряженность безопасности Европы и ведут мир к ядерному конфликту.

«Специальная операция России на Украине — следствие вот именно таких устремлений русофобов всех мастей, попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм и расширения НАТО на восток», — добавил депутат.

Ранее Сикорский предложил западным странам передать Украине ядерное оружие для защиты собственной безопасности.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал возможную передачу Украине ядерного оружия путем к апокалипсису.