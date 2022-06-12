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    12 июня 2022, 18:20

    Слуцкий заявил, что в западных странах не осталось политиков уровня Кеннеди

    Депутат Леонид Слуцкий: Запад остался без политиков, способных вести диалог ради мира

    Максим Зинкин

    Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что на Западе не осталось политических фигур уровня экс-президента США Джона Кеннеди, способных вести диалог ради мира на планете. Об этом он написал в Telegram-канале.

    Слуцкий заявил, что в западных странах не осталось политиков уровня Кеннеди

    «Измельчал интеллектуально политический бомонд на Западе, нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете. Лучше бы [Генри] Киссинджера слушали, а не хор сикорских», — написал политик в ответ на призыв польского члена Европарламента Радослава Сикорского передать Украине ядерное оружие.

    Слуцкий выразил уверенность, что подобные заявления лишь создают напряженность безопасности Европы и ведут мир к ядерному конфликту.

    «Специальная операция России на Украине — следствие вот именно таких устремлений русофобов всех мастей, попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм и расширения НАТО на восток», — добавил депутат.

    Ранее Сикорский предложил западным странам передать Украине ядерное оружие для защиты собственной безопасности.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал возможную передачу Украине ядерного оружия путем к апокалипсису.