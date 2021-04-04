Слуцкий высказался о гибели мальчика на окраине Донецка

Украинские власти продолжают братоубийственную войну, обстреливая Донбасс. При этом страны Запада игнорируют преступления Киева. Так прокомментировал гибель ребенка на окраине Донбасса глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик в ДНР, к сожалению, стала закономерным следствием политики украинских властей. Киев ведет братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями „Детям Донбасса“», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Европа хранит молчание и не предлагает ввести санкции против Киева. За смертью мальчика не последовало абсолютно никакой реакции, подчеркнул депутат. По словам Слуцкого, Запад игнорирует преступления киевского режима, доказывая, что на самом деле ему не нужен мир на Украине.

«Нашим оппонентам важно сохранять напряжение вблизи российских границ ценой жизни вот таких мальчишек, стариков и женщин. На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчет, что выигрышной эта партия быть не может», — заключил депутат.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что на окраине Донецка рядом с жилым домом упало взрывное устройство. Бомбу с помощью дрона отправили украинские военные. В итоге погиб ребенок, а женщина получила травмы.