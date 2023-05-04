Мир 04 мая 2023, 09:42 Слуцкий возложил на «западных хозяев» Зеленского ответственность за атаку на Кремль Лидер ЛДПР Слуцкий: за атаку на Кремль должны ответить Зеленский и Байден Соцсети

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За атаку на Кремль должна ответить не только Украина, но и ее «западные хозяева», в первую очередь США. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине», — подчеркнул депутат.

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Он напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, одним из первых на Западе ответившего на вопрос об этой атаке. Блинкен заявил, что за Украиной оставили право «решать, как она собирается защищать себя и как будет пытаться вернуть территории». Позже в Белом доме заявили, что США не поощряют Украину в нанесении ударов по России, однако это уже выглядело натянуто — как и слова о том, что американские власти якобы пытаются выяснить, кто организовал атаку, отметил Слуцкий. По его мнению, в США все хорошо знают, потому что «в данном случае не хвост виляет собакой».

Лидер ЛДПР призвал провести международный трибунал «для Зеленского и его хунты», а перед этим — устроить расследование с соблюдением всех юридических процедур.

«Но мы уже сегодня не сомневаемся по поводу того, чью вину следствию предстоит доказать», — резюмировал депутат.