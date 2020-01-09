    09 января 2020, 01:07

    Слуцкий увидел в обращении Трампа отступление от прежних жестких установок

    Александра Каширина

    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что обращение американского президента Дональда Трампа смягчит антииранскую линию Вашингтона.
    Слуцкий увидел в обращении Трампа отступление от прежних жестких установок

    «Сейчас в речи Трампа мы видим практически по всем позициям откат в политическую плоскость, что безусловно, очень положительно», — передает его слова «Интерфакс».

    По словам Слуцкого, последние события на Ближнем Востоке, иранские ракетные удары по американским базам на территории Ирака и неготовность большинства американцев поддержать такую жесткую линию заставили Трампа «попросту фактически отступить назад».

    «Это дело не очень благодарное — моделировать принятие решений Трампом — будем надеется на то, что это обращение станет программным документом и будет реальной базой для смягчения абсолютно необоснованной антииранской линии в последние годы и особенно в самое последнее время», — подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что Трамп объявил о решении ввести новые экономические санкции против Ирана, а также изучить варианты ответных действий после ракетного обстрела.