Слуцкий увидел в обращении Трампа отступление от прежних жестких установок

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что обращение американского президента Дональда Трампа смягчит антииранскую линию Вашингтона.

«Сейчас в речи Трампа мы видим практически по всем позициям откат в политическую плоскость, что безусловно, очень положительно», — передает его слова «Интерфакс».

По словам Слуцкого, последние события на Ближнем Востоке, иранские ракетные удары по американским базам на территории Ирака и неготовность большинства американцев поддержать такую жесткую линию заставили Трампа «попросту фактически отступить назад».

«Это дело не очень благодарное — моделировать принятие решений Трампом — будем надеется на то, что это обращение станет программным документом и будет реальной базой для смягчения абсолютно необоснованной антииранской линии в последние годы и особенно в самое последнее время», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о решении ввести новые экономические санкции против Ирана, а также изучить варианты ответных действий после ракетного обстрела.