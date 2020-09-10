Слуцкий прокомментировал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

По словам Слуцкого, это выглядит, как антитеза здравому смыслу, так как действия со стороны лидера США не способствуют миру, а, скорее, наоборот.

«Предложение о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу. Именно при 45-м президенте США вышли из СПВД, разорвали краеугольные договоры в сфере контроля над вооружениями, такие как ДРСМД, ДОН, готовятся „спустить на тормозах“ вопрос пролонгации ДСНВ (СНВ-3). Все это точно не способствует миру и стабильности на планете», — приводит слова Слуцкого сайт Daily Storm.

Депутат заявил, что выдвижение Трампа выглядит как часть предвыборной кампании президента. Он также подчеркнул, что во время пандемии коронавирусной инфекции США отказались помогать даже своим ближайшим союзникам.