Мир 09 декабря 2023, 19:46 Слуцкий призвал Германию не заглядывать в рот США Слуцкий назвал нападки на Россию из-за роста цен на газ в Европе данью вассала РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обвинение канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес России по поводу роста цен на энергоносители является данью вассала, обеспечивающего чужие интересы. Об этом председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

«Шольц возложил на Москву ответственность за прекращение поставок газа в Европу и повышение цен на электричество в Германии. Такова дань вассала, обеспечивающего чужие интересы», — отметил он.

Реклама

Парламентарий напомнил, что в марте Шольц «бравурно рапортовал» о независимости от российских энергоресурсов, на которые Евросоюз ввел санкции. Когда Брюссель отказался от сотрудничества с Россией в энергетике, последствия этих мер ощутили простые немцы, добавил он.

По мнению Слуцкого, Европе нужно перестать «заглядывать в рот» США, которым всегда была выгодна евроатлантическая солидарность в ущерб европейским интересам.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе выступления на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что Россия ответственна за прекращение поставок газа в Европу, что вызвало рост цен на энергоресурсы в регионе.