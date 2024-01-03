Мир 03 января 2024, 18:32 Слуцкий предупредил главу польского МИД об ударах возмездия России Слуцкий: Россия нанесет удары возмездия в ответ на атаку на территорию страны РИА «Новости»

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На каждый удар по своей территории Россия ответит ударами возмездия, предупредил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Комментарий в ответ на призывы министра иностранных дел Польши о вооружении ВСУ дальнобойными ракетами он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, предложение польского министра Радослава Сикорского прозвучало вполне в духе русофобских двойных стандартов.

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«Ну что же: если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу истерической авантюры главы польского МИД, мы точно будем знать имена политических провокаторов, упорно толкающих к третьей мировой войне», — подчеркнул политик.

Депутат отметил, что именно такие деятели, вооружающие ВСУ — «сикорские, боррели и байдены», — несут ответственность за убийство российских детей в Белгороде или обстрелы Донецка в новогоднюю ночь.

Но при этом глава МИД Польши, конечно, не упомянул о преступлениях украинских военных, заметил он.

«Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в ее людях», — констатировал депутат.

По его словам, НАТО всеми силами пытается ослабить и сломить Россию, но из этого ничего не выйдет.

«На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу мы победим!» — заключил Слуцкий.

На высказывания Сикорского отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, призыв министра связан с отсутствием новых идей. Дипломат забыл, как уже полученные ВСУ снаряды прилетали на территорию его страны.