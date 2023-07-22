Мир 22 июля 2023, 03:46 Слуцкий ответил на заявление Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста Слуцкий: Зеленский словами о Крымском мосту признал ответственность за гостерроризм РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский словами о «нейтрализации» Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть „нейтрализована“, заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене», — написал Слуцкий.

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Он также добавил, что оттуда же были сообщения об обсуждении поставок США Киеву ракет большой дальности ATACMS.

Зеленский, как отметил Слуцкий, получает от «своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей».

«В том числе — террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками», — написал председатель фракции ЛДПР в Госдуме. Слуцкий также задался вопросами, что будет дальше: «грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?». Также он поинтересовался, просчитывает ли такие риски Белый дом.

Реакция Москвы в ответ на это, как выразил уверенность Слуцкий, будет понятной, а нейтрализована будет «фашиствующая хунта».

Ранее Зеленский в ходе выступления на Аспеновском форум по безопасности заявил, что Крымский мост несет Украине только продолжение боевых действий, а не мир. Поэтому он, как и другие такие цели должен быть уничтожен.

В ночь на 17 июля ВСУ устроили теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате атаки погибла семейная пара. Их несовершеннолетняя дочь попала в больницу с серьезными травмами.