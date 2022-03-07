Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров России и Украины

Переговоры РФ и Украины будут продолжаться. Однако российская сторона не тешит себя иллюзией, что в следующий раз удастся достигнуть значительного результата. С таким заявлением выступил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

«Переговоры действительно будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа», — сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.

Слуцкий отметил, что дальнейшие консультации будут непростыми. Нет смысла рассчитывать, что украинская сторона сразу займет позицию, близкую к мнению России. Тем более не стоит надеяться, что Украина будет неукоснительно следовать этой позиции, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания от третьего раунда переговоров не оправдали ожиданий. Обсуждалась, в том числе, тема создания гуманитарных коридоров. РФ рассчитывает, что уже завтра они действительно заработают.