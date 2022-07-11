Слуцкий назвал слова Валенса о сокращении жителей России «шизофреническим бредом»

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию необходимо расчленить на несколько отдельных государств и тем самым сократить количество ее жителей до 50 миллионов человек. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал такое предложение. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам политика, Польша мечтает об ослаблении России. Однако он подчеркнул, что странам-членам Евросоюза не удастся это сделать.

«Полный шизофренический бред. Или Валенса решил поучаствовать в конкурсе на главного американского лизоблюда? Он тут же дает индульгенцию США, Европе и НАТО на „расширение зоны своего влияния“, так как они, мол, идут „демократическим“ путем», — отреагировал Слуцкий.