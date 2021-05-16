Слуцкий назвал «потрясающей» реакцию Европы на арест Медведчука

Европа до сих пор не отреагировала на арест главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Такую позицию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал потрясающей.

«То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, „внутреннее дело Киева“. Если кого-то там Россия якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает, мировое сообщество просто выпрыгивает из штанов», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Соловьев Live».

Он добавил, что все действия против Медведчука на Украине ведутся под надуманным предлогом. По словам депутата, лидер партии с каждой неделей становится все более неудобным, поэтому его стараются изолировать.

«Надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит», — заключил Слуцкий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Медведчука могут обменять на осужденных в России украинцев. При этом решение по этому вопросу остается за президентом страны Владимиром Зеленским.