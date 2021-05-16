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    16 мая 2021, 04:11

    Слуцкий назвал «потрясающей» реакцию Европы на арест Медведчука

    Дарья Бунякова

    Европа до сих пор не отреагировала на арест главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Такую позицию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал потрясающей.

    Слуцкий назвал «потрясающей» реакцию Европы на арест Медведчука

    «То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, „внутреннее дело Киева“. Если кого-то там Россия якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает, мировое сообщество просто выпрыгивает из штанов», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Соловьев Live».

    Он добавил, что все действия против Медведчука на Украине ведутся под надуманным предлогом. По словам депутата, лидер партии с каждой неделей становится все более неудобным, поэтому его стараются изолировать.

    «Надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит», — заключил Слуцкий.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Медведчука могут обменять на осужденных в России украинцев. При этом решение по этому вопросу остается за президентом страны Владимиром Зеленским.