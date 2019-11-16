Слуцкий назвал политической слепотой сравнение Помпео Крыма и Голан

Разницу между «аннексиями» Крыма и Голандских высот не сможет увидеть только слепой. Так глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео об отношении Вашингтона к ситуации вокруг Крыма и Голан.

Помпео объяснил, почему США признали Голаны, а Крым — нет Подробнее

«Разницу не увидит только слепой. Но эта политическая слепота как раз и насаждается Дальним Западом, где не прекращаются попытки „взлома“ действующего миропорядка и подмены его некими „правилами“ для обеспечения американской гегемонии», — приводит РИА «Новости» слова Слуцкого.

Парламентарий напомнил, что заявление Помпео — это двойные стандарты и избирательный подход к международному праву, так как Израиль оккупировал голаны в ходе Шестидневной войны, а присоединение Крыма к России — это осознанный выбор жителей региона на фоне госпереворота на Украине 2014 года.

Ранее Помпео объяснил, что непризнание США Крыма российским и признание Голанских высот израильской территорией обусловлено «разными фактическими обстоятельствами». Какими именно обстоятельствами американский политик не уточнил.