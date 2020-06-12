Слуцкий назвал новый статус Украины для НАТО очередным «ходом Запада в игре»

Предоставление НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями — очередной ход Запада в «геополитической партии», где Украина снова выступает пешкой. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО — политический шаг, который вовсе не означает скорого вступления Киева в альянс. Скорее, это очередной ход Запада в большой геополитической партии на „великой шахматной доске“, где Украина снова пешка», — написал Слуцкий в Twitter.

НАТО предоставил Украине статус партнера по расширенным возможностям. Этот статус предоставляет стране «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией». Но при этом указанный статус «не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО».

Украина стала шестой страной-партнером альянса. Раньше в Партнерство расширенных возможностей НАТО входили Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Программу Североатлантический альянс запустил в 2014 году.