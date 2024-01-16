Мир 16 января 2024, 09:25 Слуцкий назвал бесполезным саммит по Украине в Давосе без участия России Слуцкий назвал тратой времени саммит по Украине в Давосе без участия России РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что мирный саммит по Украине в Давосе без участия России — это бесполезная инициатива, поскольку она не принесет результат. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению парламентария, готовность Швейцарии организовать такую встречу — это дань общезападному тренду. Слуцкий напомнил слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, что нужно «дать слово России». И такое мнение — далеко не единственное, подчеркнул он.

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Предлагаемая Украиной «формула мира» не имеет ничего общего с установлением мира, поскольку не учитывает ситуацию на фронте и мнение жителей Донбасса. Если Запад захочет мира на Украине, он должен прекратить поддерживать Владимира Зеленского, подытожил Слуцкий.

Ранее сенатор Климов назвал Всемирный экономический форум «тусовкой», участников которой не стоит воспринимать всерьез. Таким образом он отреагировал на их идею создать военный флот для сопровождения торговых кораблей в Черном море.