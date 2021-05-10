Слуцкий исключил выплату компенсации Чехии за взрывы во Врбетице

Причастность российских спецслужб к взрывам во Врбетице надумана, а значит, требования Чехии о компенсации полностью абсурдны. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что полностью исключает сценарий, по которому Москва заплатит Праге.

«Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах во Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны», — заявил Слуцкий.

Депутат рекомендовал правительству Чехии обратиться за компенсацией к своим «кураторам из Вашингтона, которые стояли за организацией этой провокации».

Взрывы на складах с боеприпасами во Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Жертвами происшествия стали два человека. В помещениях находилось вооружение, принадлежащее болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор.

В апреле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о причастности к взрывам сотрудников российских спецслужб. После его выступления из страны выслали 18 сотрудников российского посольства. МИД России обвинения властей Чехии назвал полностью абсурдными. Послу страны вручили ноту, по которой из Москвы выслали 20 сотрудников дипломатической миссии.

Накануне министр финансов Чехии Алена Шиллерова объявила, что власти подадут иск к России с требованием компенсации за произошедшие взрывы. Речь идет о сумме один миллиард крон (47,5 миллиона долларов). По словам главы ведомства, это покроет расходы на ликвидацию последствий взрывов, а также позволит выделить деньги семьям погибших.