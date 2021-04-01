Слуцкий был шокирован акцией протеста в Грузии против Познера

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что его шокировало происшествие с журналистом Владимиром Познером в Тбилиси. Там националисты устроили акцию против него. Об этом сообщил Daily Storm.

Он отметил, что это противоречит кавказскому гостеприимству. Кроме того, Слуцкий считает, что официальным представителям страны следует извиниться перед Познером.

«Интересно, последуют ли реплики от европейских радетелей за соблюдение демократических основ или извинения грузинских официальных лиц», — написал он.