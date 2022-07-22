Слушания по референдуму о независимости Шотландии состоятся в Великобритании

Слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии состоятся в Великобритании. Верховный суд королевства назначил их на 11–12 октября. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт ведомства.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что хочет провести референдум по отделению 19 октября 2023 года. При этом Борис Джонсон назвал такую инициативу невозможной. По его словам, жители Шотландии уже высказали свою позицию по данному вопросу на референдуме 2014 года.