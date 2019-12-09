  • Слушания по финансовому спору между Россией и Украиной начались в английском суде

    09 декабря 2019, 15:21

    Андрей Иванов

    Россия и Украина снова сойдутся в иностранном суде из-за долга Киева по еврооблигациям. Об этом сообщил сайт Верховного суда Великобритании.
    Слушания по финансовому спору между Россией и Украиной начались в английском суде

    Речь идет о долге по евробондам в размере более трех миллиардов долларов. Первое заседание английского суда пройдет в понедельник, 9 декабря. Слушания продлятся до 12 декабря, а окончательное решение по этому делу вынесут уже в 2020 году. Интересы Министерства финансов России в споре представляет международная юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

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    Судебная тяжба длится с конца декабря 2015 года. Тогда Украина отказалась возвращать России три миллиарда евро по еворооблигациям, которые выпустила администрация бывшего президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года. Российский суверенный фонд полностью выкупил ценные бумаги.

    Эти еврооблигации регулирует английское право. В 2017 году Высокий суд Великобритании обязал Украину вернуть долг. Киеву разрешили подать апелляцию. Спустя год три из четырех доводов Киева, по которым Украина не должна платить России, отклонили.