Слухи об отставке Вячеслава Битарова опровергли в Северной Осетии

Информация об отставке первого лица Северной Осетии Вячеслава Битарова оказалась ложной. Работа идет в стандартном режиме. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ранее в Сети появились сведения об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, сообщил «Взгляд». Битарова назначили временно исполяющим обязанности главы республики в феврале 2016 года. С сентября он стал главой Северной Осетии.