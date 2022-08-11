Слухи об отправке добровольцев КНДР на Украину оказались фейком

Никакие переговоры с Северной Кореей об отправке их добровольцев на Украину для участия в специальной военной операции не ведутся. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге.

«Данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — сказал Нечаев.

Он также выразил убежденность, что боевых возможностей вооруженных сил России и войск Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик для выполнения задач спецоперации более чем достаточно.

Информацию о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить 100 тысяч своих добровольцев в Донбасс ранее растиражировали в интернете. Ее даже подхватили некоторые представители блогосферы.

На том же брифинге Иван Нечаев сообщил, что Россия отвергла предложение Швейцарии представлять интересы Украины. По его словам, Швейцария утратила нейтральный статус в отношениях Россия — Украина.