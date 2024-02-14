Важное 14 февраля 2024, 12:51 Слухи об инициативе Путина по заморозке конфликта на Украине опровергли в Кремле Песков опроверг слухи об инициативе Путина по заморозке украинского конфликта РИА «Новости»

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Появившаяся в Сети информация о якобы предложении президента России Владимира Путина по заморозке украинского конфликта является ложной. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это является неправдой», — коротко ответил он на вопрос о появлении таких публикаций.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия через третьи страны вела переговоры с США о заморозке конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения, однако Соединенные Штаты якобы отвергли любые договоренности без участия представителей киевского режима.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отмечал, что страна не согласится на заморозку конфликта с Россией. По его словам, в нынешней ситуации для ВСУ главное — не останавливаться и пытаться наступать, несмотря на сильную нехватку вооружений и личного состава.