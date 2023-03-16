Мир 16 марта 2023, 10:40 Слухи о присоединении Индии к потолку цен на нефть назвали вбросом Посол России Алипов назвал вбросом сообщения о планах Индии соблюдать потолок цен на нефть РИА «Новости»

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Информация о вероятном присоединении Индии к потолку цен на российскую нефть является фейковой. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил посол России в Индии Денис Алипов.

«Это чистейшей воды вброс, такая информация появляется регулярно», — сказал он.

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Дипломат напомнил, что Индия неоднократно выражала сомнения в эффективности механизма потолка цен и не присоединилась к нему.

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«Во внешней политике индийская сторона исходит не из установок и желаний западных стран, а из собственных потребностей. Вопрос стоит так, что Индия продолжит покупать нефть из России, пока для нее это выгодно», — добавил Алипов.

После Китая и США республика является третьим по величине мировым импортером нефти, активно закупая российское сырье.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия якобы решила присоединиться к ценовому потолку из-за опасения подпасть под вторичные западные санкции.