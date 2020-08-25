Слухи о коме Ким Чен Ына в Госдуме назвали недостоверными

Координатор группы Госдумы по взаимодействию с КНДР Казбек Тайсаев заявил, что сообщения об ухудшении самочувствия главы Северной Кореи не соответствуют действительности. Подробностей о том, почему страной временно руководит младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, он приводить не стал.

Позиции сестры главы КНДР на политической арене начали усиливаться в последние месяцы. Когда появлялись слухи о болезни или смерти Ким Чен Ына, именно Ким Ё Чжон прочили место главы государства.

По данным разведки Южной Кореи, лидер Северной Кореи наделил сестру частью полномочий несколько дней назад. В Сеуле объяснили это отсутствием преемственности власти при Ким Чен Ыне.