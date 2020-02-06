OMV — один из инвесторов проекта «Северный поток — 2». Ее вклад на условиях долговременного планирования составил 950 миллионов долларов.

«Для OMV это экономический проект, который важен как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы», — пояснил Ринофер.

В компании не восприняли всерьез информацию немецких СМИ о подготовке Соединенными Штатами экономических санкций против как непосредственных строителей, так и инвесторов строительства «Северного потока — 2».

«Мы не комментируем ни политические дискуссии, ни слухи», — заявил Ринофер.

Напомним, ранее в немецкой газете Handelsblatt сообщили, что США готовится ввести новые санкции против проекта газопровода, если Россия попытается своими силами завершить строительство.