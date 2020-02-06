«Слухи не комментируем» — австрийская компания о новых санкциях США против «Северного потока — 2»
Руководитель отдела по связям с общественностью OMV Андрей Ринофнер назвал слухами информацию о новых санкциях США против «Северного потока — 2» в немецких СМИ. Об этом сообщило РИА ФАН.
OMV — один из инвесторов проекта «Северный поток — 2». Ее вклад на условиях долговременного планирования составил 950 миллионов долларов.
«Для OMV это экономический проект, который важен как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы», — пояснил Ринофер.
В компании не восприняли всерьез информацию немецких СМИ о подготовке Соединенными Штатами экономических санкций против как непосредственных строителей, так и инвесторов строительства «Северного потока — 2».
«Мы не комментируем ни политические дискуссии, ни слухи», — заявил Ринофер.
Напомним, ранее в немецкой газете Handelsblatt сообщили, что США готовится ввести новые санкции против проекта газопровода, если Россия попытается своими силами завершить строительство.