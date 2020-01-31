«Слугу народа» могут запретить на Украине

Аноним попросил обязать Министерство юстиции Украины запретить деятельности политической партии «Слуга народа». С таким иском он обратился в окружной Киевский суд.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского суда. Там отметили, что заявитель просит признать противоправной бездеятельность ведомства, которое не следит «Слугой народа».

«Среди других требований иска — обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии «Слуга народа», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь добавил, что на текущий момент решается вопрос об открытии производства. Данные об истце в сообщении не раскрываются.

21 июля на Украине прошли парламентские выборы, согласно которым, политическая партия «Слуга народа» набрала 43,16%. Ее возглавляет действующий президент страны Владимир Зеленский. Партия получила 254 мандата в Раде. Это то позволяет ей иметь необходимые 226 голосов для принятия решений, не используя при этом другие парламентские силы.

Ранее сообщалось, что «Слуга народа» поддержит отставку премьера, если ее одобрит президент.