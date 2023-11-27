Мир 27 ноября 2023, 22:53 «Слуги народа» поедут в США агитировать конгрессменов за поддержку Украины Депутат Рады Гончаренко: коллеги поедут в США убеждать конгресс помочь Украине РИА «Новости»

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Депутаты Верховной рады планируют на этой неделе поехать в США, чтобы убедить американских конгрессменов продолжить поддержку Украины. Об этом в Telegram-канале написал депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«Все „слуги народа“, знающие английский, собираются в США. <…> Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину», — написал Гончаренко* в мессенджере.

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Он отметил, что поездка депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» состоится на этой неделе. Часть делегации останется в Вашингтоне, другая поедет по стране уговаривать конгрессменов и далее поддерживать Украину. Имена депутатов Гончаренко* не указал.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта. Он посоветовал провести политические разведывательные консультации для понимания, на какие компромиссы РФ готова согласиться.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.