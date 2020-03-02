    02 марта 2020, 18:36

    «Слуга народа» захотел «швырнуть на Москву» атомную бомбу

    Андрей Иванов

    Украина запустила телеканал «Дом» для Донбасса. Депутат Рады Никита Потураев предложил сбросить на Москву атомную бомбу, чтобы Россия не смогла помешать вещанию. Но такого оружия, к сожалению парламентария, у Киева нет.
    «Слуга народа» захотел «швырнуть на Москву» атомную бомбу

    «Мы не исключаем, что будут применены средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — приводит ТАСС слова Потураева на презентации телеканала.

    Депутат подчеркнул, что в эфире государственного телеканала не будут называть происходящее в Донбассе гражданской войной. Россия будет исключительно «страной-агрессором», так как такая терминология принята, по словам Потураева, в ОБСЕ.

    «Дом» вещает в тестовом режиме на территории Донецкой и Луганской областей с 1 марта. Идея запустить такой телеканал принадлежит заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко. Бюджет канала превысит 16 миллионов долларов. В офисе главы государства считают, что «Дом» поможет «информационной реинтеграции» Донбасса.