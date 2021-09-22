«Слуга народа» увидел российский след в нападении на помощника Зеленского. Но не только

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия поделился своими версиями по поводу покушения на убийство помощника президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, есть три мотива преступления: борьба олигархов, месть ОПГ или «российский след». Об этом написало РИА ФАН.

«У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — может быть, это „российский след“, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — отметил законодатель.

По поводу версии об олигархах политик предположил, что правлением Зеленского могли быть недовольны главы «финансово-промышленных групп». Конкретных имен Арахамия озвучивать не стал.

Ранее сообщалось, что автомобиль Сергея Шефира, помощника Владимира Зеленского, был обстрелян из автоматического оружия. Водитель получил три тяжелых ранения. Президент Украины проинформирован о случившемся.