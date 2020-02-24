«Слуга народа» собралась окончательно решить вопрос с госязыком Украины

В Партии Владимира Зеленского «Слуга народа» сообщили о подготовке к национальному круглому столу по опросам госязыка Украины. Об этом рассказал глава комитета Верховной рады страны по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

В интервью интернет-изданию «Главком» политик отметил, что действующий сейчас закон о государственном языке страны вызывает для общества много рисков.

Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. <...> Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно Александр Ткаченко.

Экс-президент Петр Порошенко в мае 2019 года подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Этот документ практически исключает другие языки из использования почти во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях страны украинский язык занимал 50% всего вещания. Теперь квота его использования выросла до 90%.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал изучить закон и выяснил, соответствует ли он конституции страны. Он подчеркнул, что этот документ приняли «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».