«Слуга народа» сменила главу

На этом посту Корниенко сменил спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Сейчас новый лидер партии занимает должность первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» в украинском парламенте.

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Корниенко пообещал однопартийцам «перезагрузку власти, строительство партии, создание политических решений для развития».

Ранее съезд партии «Слуга народа» поддержал отставку Дмитрия Разумкова с должности главы партии.

«Принято решение удовлетворить заявление Дмитрия Александровича относительно увольнения с должности главы партии „Слуга народа“», — заявил Корниенко в эфире телеканала «Наш».

Разумков сложил полномочия на съезде партии 10 ноября. Он покинул пост лидера «Слуга народа», так как не мог совмещать две должности. Сейчас политик возглавляет украинский парламент.

Во время предвыборной президентской гонки Корниенко возглавлял избирательный штаб нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Позднее он занял пост первого заместителя главы фракции «Слуга народа» в Раде. Вскоре после этого назначения чиновник предложил увеличить число представителей партии до 70 депутатов, сейчас в составе «Слуги народа» числятся 40 человек.