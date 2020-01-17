«Слуга народа» поддержит отставку премьера, если ее одобрит президент
Председатель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обозначил, что партия единогласно поддержит отставку премьера Алексея Гончарука, если ее одобрит глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Арахамия признался, что не видит реальных причин для отставки премьер-министра. По его мнению, Гончарук поступил мужественно, написав заявление об отставке. Председатель «Слуги народа» выразил надежду, что президенту и главе правительства удастся найти компромиссный вариант.
По данным издания, заявлению об отставке предшествовала публикация аудиозаписи, на которой голос, похожий на голос Гончарука, критикует Зеленского. В частности, речь шла об «очень примитивном понимании экономических процессов», которым отличается президент Украины.