«Слуга народа» поддержит отставку премьера, если ее одобрит президент

Арахамия признался, что не видит реальных причин для отставки премьер-министра. По его мнению, Гончарук поступил мужественно, написав заявление об отставке. Председатель «Слуги народа» выразил надежду, что президенту и главе правительства удастся найти компромиссный вариант.

По данным издания, заявлению об отставке предшествовала публикация аудиозаписи, на которой голос, похожий на голос Гончарука, критикует Зеленского. В частности, речь шла об «очень примитивном понимании экономических процессов», которым отличается президент Украины.