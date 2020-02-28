Посольство РФ: летчик Ярошенко подозревает у себя микроинсульт

Состояние летчика Константина Ярошенко, который сидит в американской тюрьме, ухудшилось. Помощь ему так никто и не оказал. Сам мужчина предположил, что у него случился микроинсульт.

В посольстве РФ в США уточнили, что разговаривали с россиянином по телефону. Об этом диппредставительство написало на своей странице в Facebook.

«Медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Состояние здоровья соотечественника ухудшается. Сам Константин не исключает микроинсульт», — сообщили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что американская сторона попросту проигнорировала неоднократные обращения. Врача Ярошенко предлагают ждать одну-две недели. Видимо, администрация тюрьмы решила, будто бы с россиянином все в порядке, раз он «самостоятельно передвигается».

«Расцениваем это не иначе как вопиющее нарушение прав человека. Требуем прекратить издевательства над Константином Ярошенко», — заявили в ведомстве, назвав подход США категорически неприемлемым.

В посольстве напомнили, что 26 февраля направили ноту в Госдепартамент США. На документ ждут незамедлительного ответа, как и скорой помощи россиянину.

«Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся», — заключили дипломаты.

По словам жены Ярошенко, у летчика онемела нога. Он не чувствует конечность при ходьбе.

В 2011 году Константина Ярошенко осудили в США на 20 лет. Его отправили в тюрьму общего режима, признав виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков. Передавать летчика России американцы отказались.