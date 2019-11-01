  • У депутата украинской рады случилась истерика. Видео

    01 ноября 2019, 01:42

    Александра Каширина

    Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время  заседания Рады из-за нежелания коллег рассматривать предложенные ею правки к законопроекту об анбандлинге в НАК «Нафтогаз».
    У депутата украинской рады случилась истерика. Видео

    Это произошло 31 октября, в четверг. Депутат настаивала на некоторых своих правках, которые, вопреки прежним договоренностям, не поддержал профильный комитет.

    «Вы на всех своих правках настаивать будете? Сядьте и спокойно скажите. Подытожьте», — обратился к ней спикер Рады Дмитрий Разумков.

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    «Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: „Перестань их подавать“», — пожаловалась Скороход со слезами на глазах.

    «Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст — и они не соблюдены! Что это за отношение?» — спросила она, продолжив плакать.

    «Успокойтесь, вам рожать еще. Оно того не стоит», — обратился к нардепу кто-то из зала.

    На голосовании поправки Скороход не были приняты.