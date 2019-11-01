У депутата украинской рады случилась истерика. Видео

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания Рады из-за нежелания коллег рассматривать предложенные ею правки к законопроекту об анбандлинге в НАК «Нафтогаз».

Это произошло 31 октября, в четверг. Депутат настаивала на некоторых своих правках, которые, вопреки прежним договоренностям, не поддержал профильный комитет.

«Вы на всех своих правках настаивать будете? Сядьте и спокойно скажите. Подытожьте», — обратился к ней спикер Рады Дмитрий Разумков.

Куница устроила переполох в Раде. Видео Подробнее

«Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: „Перестань их подавать“», — пожаловалась Скороход со слезами на глазах.

«Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст — и они не соблюдены! Что это за отношение?» — спросила она, продолжив плакать.

«Успокойтесь, вам рожать еще. Оно того не стоит», — обратился к нардепу кто-то из зала.

На голосовании поправки Скороход не были приняты.