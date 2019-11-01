У депутата украинской рады случилась истерика. Видео
Это произошло 31 октября, в четверг. Депутат настаивала на некоторых своих правках, которые, вопреки прежним договоренностям, не поддержал профильный комитет.
«Вы на всех своих правках настаивать будете? Сядьте и спокойно скажите. Подытожьте», — обратился к ней спикер Рады Дмитрий Разумков.
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«Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: „Перестань их подавать“», — пожаловалась Скороход со слезами на глазах.
«Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст — и они не соблюдены! Что это за отношение?» — спросила она, продолжив плакать.
«Успокойтесь, вам рожать еще. Оно того не стоит», — обратился к нардепу кто-то из зала.
На голосовании поправки Скороход не были приняты.