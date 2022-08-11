«Случилась Австралия». Кенгуру попытался пробраться в российское посольство

Сотрудники посольства России в Австралии сообщили о попытках незаконного проникновения на территорию дипмиссии. Видеокамера, установленная на здании, зафиксировала кенгуру, ломящегося в ворота.

«Сегодня система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — написали в Telegram-канале посольства. Дипломаты пошутили над ситуацией и добавили, что «случилась Австралия».

Заметили кенгуру и в России. В закрытом сафари-парке под Сочи обнаружили сильно истощенных животных. Кроме сумчатого, там были два верблюда. После того, как история получила огласку, руководство заведения убрало животных.

Представители дикой природы нарушают покой не только дипломатических представительств, но и простых жителей. Нашествию копибар оказались не рады в самом известном закрытом поселке Аргентины, Нордельте. Эти млекопитающие нарушили покой аргентинцев, загадили все площадки и повредили большинство газонов. Местные власти запретили трогать животных.