Китайцы устроили вечеринку в ночном клубе по случаю смерти Абэ

В одном из ночных клубов Китая устроили вечеринку по случаю смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Видео с танцами на фоне портрета погибшего политика появилось в Сети.

Издание South China Morning Post обратило внимание, что в Сети пользователи из Китая тоже обсуждали смерть Абэ очень неоднозначно. Некоторые выражали соболезнования, некоторые откровенно радовались, говоря о том, что теперь экс-премьер не будет вмешиваться в дела Тайваня.

Такие высказывания, по мнению авторов издания, могут ударить по репутации КНР и осложнить отношения властей Китая и Японии.

Официальный представитель Минобороны КНР, старший полковник Ву Цянь, ранее выступал с критикой в адрес Абэ из-за его заявлений о Тайване. В частности, бывший премьер Японии призывал США отказаться от двойственной стратегии в отношении Тайваня и внести ясность, будут ли они защищать его жителей в случае вторжения Китая.

«Тайвань — чисто внутреннее дело Китая, и мы не позволим японской стороне вмешиваться», — заявил Ву Цянь.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал на улице с предвыборной агитацией. Мужчина подошел к нему со спины и произвел два выстрела. Экс-премьер умер в больнице.