Глава МВД Белоруссии извинился перед «случайными» пострадавшими

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, „попавших под раздачу“», — сказал он.

Он сообщил, что за три дня 11 раз люди сознательно совершали наезды на правоохранителей. Он назвал эти действия, «покушением на убийство».

«Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — отметил Караев.

МВД Белоруссии «отпускало задержанных под честное слово», во время протестов, также рассказал он.

Накануне Караев поручил силовикам «не трогать» представителей СМИ при разгоне протестующих. Единственное исключение он сделал для тех, кто становится между силовиками и участниками массовых акций.

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать!» — заявил глава МВД Белоруссии 12 августа.

Протесты и столкновения с ОМОН начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента республики. Силовики очень жестко подавляли демонстрации, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.